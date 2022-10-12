Байден "не видит смысла" во встрече с Путиным

12 окт. 9:10

Президент США Джо Байден пока не намерен встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я не вижу никакого смысла встречаться с ним сейчас", - заявил Байден в интервью телеканалу CNN.

Он добавил, что мог бы рассмотреть возможность встречи, если Путин предложил бы подходящую тему, "например, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал, что хочет поговорить об освобождении Грайнер, я бы встретился с ним". Бриттни Грайнер - американская баскетболистка, арестованная в России.

По словам Байдена, он не готов обсуждать присутствие России на Украине, а также "сохранение какой-либо части Украины".