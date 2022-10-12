Саудовская Аравия: решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи не было политическим

12 окт. 8:49

Решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти, вызвавшее недовольство США, не было политическим, сказал глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.

"Решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято единогласно государствами-членами организации", - заявил министр в интервью телеканалу Al Arabiya.

Фейсал бен Фархан отметил, что данное решение не являлось политическим шагом. Он добавил, что члены ОПЕК+ "действовали ответственно".

Глава МИД подчеркнул, что отношения Саудовской Аравии и США носят стратегический характер и направлены на поддержание безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. По его словам, двустороннее военное сотрудничество "отвечает интересам обеих стран".

"Наши отношения с США были институционализированы с момента их установления", - заметил министр.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+.