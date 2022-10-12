В кафе в Кентау отравились 168 человек

12 окт. 8:37

Массовое отравление произошло популярном кафе города Кентау, сотрудники департамента полиции Туркестанской области проводят досудебное расследование в отношении владельцев заведения, сообщает портал otyrar.kz.

С 6 по 9 октября за медицинской помощью в связи с пищевым отравлением после посещения кафе обратились 168 человек. В заведении пострадавшие заказывали суши, пиццу, картофель фри и курицу. Санэпидемстанция взяла образцы всех блюд для экспертизы, кафе временно закрыто.

Проверка уже показала, что у владельца общепита нет санитарных документов на работу, также необходимые документы отсутствуют у всего персонала.

За несколько дней до массового отравления кафе уже попало в поле зрения СЭС, тогда на признаки пищевого отравления жаловались восемь посетителей заведения.

"Всего пришли и зарегистрировались 145 пациентов, 98 из них были госпитализированы. На амбулаторно-поликлиническое обследование направлено 47 больных, 31 больной госпитализирован в Туркестане. В Кентау отравились 67 пациентов. Среди них - пять беременных женщин и 33 ребенка", - рассказала замглавы областного управления здравоохранения Алтын Досанова.