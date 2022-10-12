В Москве случились первые заморозки

12 окт. 8:29

Минувшей ночью в Москве температура воздуха впервые с начала осени опустилась ниже нуля, информирует метеобюро столицы.

"На главной метеостанции города (ВДНХ) в 7:00 было зафиксировано минус 0,1 градуса", - сообщил представитель метеобюро Москвы.

Ночь на среду стала самой холодной с начала осени в столице. Отмечается, что этот октябрь в целом на 3-4 градуса теплее среднеклиматической нормы.

Минувшей ночью заморозки отмечались по всей Московской области, местами температура воздуха опускалась ниже минус 3 градусов.

Днем в среду в регионе воздух прогреется до 9-11 градусов тепла.