"Цербер" пока не добрался до России

12 окт. 8:14

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране нет случаев заболевания подвариантом "омикрон"-штамма коронавируса BQ.1.1 под названием "цербер".

"В России случаев заражения BQ.1.1 не выявлено. При этом регулярная работа по секвенированию геномов коронавируса SARS-CoV-2, организованная Роспотребнадзором, активно продолжается", - сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в среду.

По словам специалиста, "цербер" содержит дополнительные мутации, несколько сотен геномов этого варианта выявлены почти в 30 странах мира, больше всего случаев в Великобритании, США и Дании.

"Судя по всему, у "Цербера" есть некоторое преимущество перед своими "собратьями", однако преждевременно делать вывод, что появление и распространение "цербера" может привести к очередной волне заболеваемости", - отметил Хафизов.

По его мнению, так как "омикроном" уже переболела значительная часть населения, то можно говорить, что "сформировалась хорошая иммунная прослойка".