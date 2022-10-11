Минфин предостерегает россиян от криптовалюты

11 окт. 23:53

Держать сбережения в криптовалюте очень опасно, рассказал замглавы Минфина России Алексей Моисеев.

"Криптовалюта - это не актив. Я призываю всех не хранить свои сбережения в криптовалютах, это исключительно опасно, там нет обязанной стороны", - заявил чиновник в эфире радиостанции "Москва FM".

По его словам, помимо привычных рисков, связанных с котировками, есть и технологические, причем "их огромное количество".

В то же время, считает Моисеев, криптовалюты можно использовать для валютных расчетов, если другие способы затруднены из-за санкций.