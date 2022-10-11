Ушла из жизни Анджела Лэнсбери

11 окт. 23:43

Актриса Анджела Лэнсбери, самая известная роль которой - Джессика Флетчер в сериале "Она написала убийство", скончалась в возрасте 96 лет, пишет журнал People со ссылкой на ее семью.

"Дети <...> Анджелы Лэнсбери с сожалением сообщают, что их мать мирно умерла во сне в своем доме в Лос-Анджелесе <...> во вторник, 11 октября 2022 года, всего за пять дней до своего 97-го дня рождения", - говорится в сообщении.

Анджела Лэнсбери трижды была номинирована на "Оскар", восемнадцать раз - на премию "Эмми", она пять раз становилась лауреатом высшей театральной премии США "Тони".

В России она известна прежде всего как исполнительница главной роли в детективном сериале "Она написала убийство".

В 2013 году Лэнсбери получила почетный "Оскар" за вклад в развитие кинематографа, в 2014 году актриса стала дамой-командором ордена Британской империи.