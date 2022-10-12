Южная Азия борется за Центральную

В этом году в Ташкенте прошли две международные конференции, имеющие значение для Южной Азии. В июле на конференции по Афганистану почти 30 стран взаимодействовали с делегацией временного правительства страны, сформированного движением "Талибан" (запрещено в РФ). В Ташкенте также проходило заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - объединения, деятельность которого направлена на укрепление стабильности на территории Евразии. На повестке встречи стояли региональная безопасность, стабильность и меры по сдерживанию инфляции. В саммите ШОС приняли участие министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, которые впервые оказались за одним столом.

Как пишет турецкая "Сабах", проведение подобных саммитов показывает, что Центральная Азия становится опорой для стратегической внешней политики Южной Азии.

Недавно вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев посетил Индию для участия в заседании узбекистано-индийской межправительственной комиссии. Торговля между Индией и Узбекистаном резко выросла в 2021-2022 года на 38,5% до $342 млн с $247 млн в 2019-2020 годах за счет того, что Дели и Ташкент наращивают сотрудничество в области финансовых технологий, цифровых платежей и сельского хозяйства.

Участие Центральной Азии в формировании геополитики и геоэкономики Южной Азии растет, что оказывает глубокое влияние на южноазиатский регион, а некоторые центрально-азиатские республики, в частности Узбекистан и Таджикистан, становятся крупными дипломатическими игроками. В последние несколько лет в Ашхабаде и Ташкенте проходили саммиты по Афганистану, где обсуждались вопросы безопасности и электроэнергетики. Интересы республик Центральной Азии совпадают с интересами Южной Азии, особенно в отношении стабильности в Афганистане и региональной взаимосвязанности. В 2017 году состав ШОС расширился за счет Индии и Пакистана, обе страны продолжают работать над проектом трубопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан - Индия (ТАПИ).

Без Исламабада и Дели невозможно добиться всеобъемлющей стабильности в Евразии. Государства Центральной и Южной Азии участвовали в инициативе Турции "Сердце Азии - Стамбульский процесс", уделяя особое внимание Афганистану. А российская инициатива формирования Большого евразийского партнерства может предложить государствам Южной и Центральной Азии дальнейшее стратегическое внешнеполитическое сближение.

Центральноазиатские республики географически связаны с государствами Южной Азии. Три государства Центральной Азии граничат с Афганистаном. О сближении говорит и мост дружбы Афганистан - Узбекистан в Хайратане. Этот мост для Афганистана очень важен, по нему доставляют продовольствие и другие товары. Правительство Афганистана же приветствует мирные и инфраструктурные инициативы Узбекистана.

Центральная Азия служит ключевыми воротами для соединения Южной Азии с Россией и Ближним Востоком - центрами влияния для многих государств Южной Азии. У Москвы за счет "мягкой силы" сложились хорошие отношения с большинством региональных государств, в том числе с Пакистаном. Такие государства Южной Азии, как Пакистан, Индия, Бангладеш и Афганистан, а также пять бывших советских республик - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - по-прежнему зависят от Москвы в отношении экспортных маршрутов, безопасности и рынков труда.

Дели и Исламабад все чаще соперничают в Центральной Азии, особенно из-за месторождений нефти и газа в регионе. Своих запасов газа у Индии и Пакистана не так много, и они стремятся диверсифицировать свои энергетические связи. В этом году Нью-Дели расширил дипломатические контакты со странами Центральной Азии на саммите Индия - Центральная Азия, в котором приняли участие президент Индии Нарендра Моди и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Фокус на геоэкономике

Между тем, Пакистан сосредоточился на укреплении энергетических и торговых связей со Средней Азией. Было заключено соглашение о транзитной торговле между Узбекистаном и Пакистаном, а также двустороннее соглашение о преференциальной торговле, по которому Пакистан может получить $90 млрд, предлагая государствам Центральной Азии доступ к стратегическим морским портам Пакистана, в частности, к Гвадару, снижая зависимость Узбекистана от иранского морского порта Бендер-Аббас.

Посол Узбекистана в Пакистане Ойбек Усманов подтвердил, что товарооборот между Пакистаном и Узбекистаном увеличится до $1 млрд. Кроме того, есть такие инициативы как министерская комиссия Пакистана и Узбекистана, бизнес-форум Пакистана и Узбекистана "Восстановление Шелкового пути", соглашение ОЭС о свободной торговле и соглашение о транзитной торговле между Афганистаном и Пакистаном.

Индия вложила значительные средства в развитие инфраструктуры и энергетики Таджикистана, модернизировав Варзобскую гидроэлектростанцию и построив магистраль от поселения Чортут до Айни. Индия наращивает свою "мягкую силу", предоставляя Таджикистану гуманитарную помощь на миллионы долларов для преодоления разрушений, вызванных наводнениями, особенно на Памире, в Хатлонской области, Раштской долине и Хороге.

Пакистан и Индия реализуют отдельные проекты, способствующие сближению с Центральной Азией. Индия развивает порт Чабахар на юге Ирана, наращивая торговлю через Афганистан. Пакистан надеется на сотрудничество с Кабулом и Ташкентом в строительстве новой Трансафганской железной дороги, которая свяжет Узбекистан с портами Пакистана. Афганистан и Узбекистан разработали план ее реализации. У центрально-азиатских республик есть свои мотивы для усиления интеграции с Дели и Исламабадом, в том числе более широкий доступ к их портам для торговли.

Пакистан имеет стратегическое преимущество перед Индией, поскольку большинство прямых наземных маршрутов в Среднюю Азию проходят через территорию Пакистана, что укрепляет его роль транзитного торгового узла. Дели, в свою очередь, расширяет свое присутствие в Афганистане, частично открыв посольство в Кабуле.

Центральная Азия, особенно Узбекистан и Таджикистан, имеют влияние в Афганистане, который в значительной степени зависит от энергоресурсов Центральной Азии. Большая часть электроэнергии Афганистана импортируется из Таджикистана и Узбекистана. Ташкент и Душанбе попытаются использовать электричество, чтобы склонить талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) к пресечению деятельности таких террористических организаций, как Исламское движение Узбекистана (запрещенное в РФ террористическое движение).

Изменение внешнеполитических задач в Южной Азии увеличивает дипломатическое и торговое влияние Центральной Азии, особенно в Афганистане. Вопреки общепринятым предположениям, Пекин, Москва и Тегеран ограничили свое присутствие в Афганистане после ухода США. Геополитику Южной Азии больше нельзя анализировать исключительно через призму соперничества между Индией и Китаем или Китаем и США. В ближайшие годы Пакистан и Индия будут все больше конкурировать за использование "мягкой силы" в Центральной Азии. Это соперничество открывает широкие возможности для сферы торговли, сферы безопасности и борьбы с терроризмом.