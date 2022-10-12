Парк имени Чингиза Айтматова появился в Анкаре

12 окт. 7:32

В турецкой столице открыли парк имени кыргызского писателя Чингиза Айтматова и его бюст, сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

"8 октября 2022 года в городе Анкара состоялось открытие парка имени великого писателя, дипломата и общественного деятеля Чингиза Айтматова", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в парке установлен бюст писателя, на котором выгравирована цитата "Самое трудное для человека - каждый день быть Человеком". В церемонии открытия парка приняли участие посол республики Кубанычбек Омуралиев и мэр муниципалитета Чанкая Алпер Ташделен.

В своем выступлении дипломат отметил, что это событие - символ крепких братских отношений народов двух стран. Глава муниципалитета в свою очередь подчеркнул важность писателя для целого поколения граждан Турции, которые выросли на его произведениях и их экранизациях.