Россия примет участие в выставках UzEnergyExpo и UzStroyExpo в Ташкенте

12 окт. 5:23

Российские энергетические и строительные компании примут участие в Международных выставках UzSEnergyExpo и UzStroyExpo, которые пройдут 26-28 октября в павильонах Национального выставочного комплекса Ташкенте, сообщили ТАСС в администрации "Узэкспоцентра".

"На международных выставках UzEnergyExpo и UzStroyExpo, на которых со своими стендами примут участие ряд российских компаний, будут представлены оборудование и инновационные разработки в сфере электроэнергетики и возобновляемых источников энергии, а также современные строительные материалы, новинки отопления, водоснабжения и вентиляции", - сказал представитель НВК.

При этом он добавил, что на выставках будут представлены более ста компаний из ближнего и дальнего зарубежья.