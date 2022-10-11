В Дагестан вернулся свет

11 окт. 23:28

Электроснабжение в районах Дагестана, где из-за непогоды без света оставались 50 тыс. человек, восстановлено, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и тарифов республики.

"Массовые отключения в основном зафиксированы в Буйнакском, Кизлярском и Тарумовском районах региона. Всего без света оставались 50 тыс. человек, в настоящее время энергоснабжение восстановлено", - цитирует собеседника ТАСС.

Уточняется, что ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго Дагестана.