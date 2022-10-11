Фонд промышленности Северной Осетии выдал первый грант на 700 тысяч рублей

11 окт. 22:52

Владикавказский технологический центр "Баспик" получил первый грант Фонда развития промышленности Северной Осетии, рассказал министр промышленности и инвестиций региона Владимир Марзоев.

По его словам, размер гранта - 700 тыс рублей.

"Средства предоставлены предприятию для компенсации части затрат по уплаченным процентам по банковскому кредитному договору для пополнения оборотных средств", - цитирует главу Минпрома ТАСС.

Научно-технологический центр "Баспик" специализируется на изготовлении микроканальных и волоконно-оптических пластин, а также различных микроканальных детекторов.

До конца года заявку на грант намерены подать еще три предприятия.