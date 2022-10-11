РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Фонд промышленности Северной Осетии выдал первый грант на 700 тысяч рублей

Фонд промышленности Северной Осетии выдал первый грант на 700 тысяч рублей

Владикавказский технологический центр "Баспик" получил первый грант Фонда развития промышленности Северной Осетии, рассказал министр промышленности и инвестиций региона Владимир Марзоев.

По его словам, размер гранта - 700 тыс рублей.

"Средства предоставлены предприятию для компенсации части затрат по уплаченным процентам по банковскому кредитному договору для пополнения оборотных средств", - цитирует главу Минпрома ТАСС.

Научно-технологический центр "Баспик" специализируется на изготовлении микроканальных и волоконно-оптических пластин, а также различных микроканальных детекторов.

До конца года заявку на грант намерены подать еще три предприятия.

915 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version