Азербайджан намерен выйти на многомиллиардный объем ненефтяной торговли с ЕС

Правительство Азербайджана обнародовало планы по расширению двусторонней торговли со странами ЕС до рекордных объемов в течение предстоящих четырех лет. По словам советника Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций AZPROMO Турала Гаджили, цель Баку - увеличение ненефтяного товарооборота с ЕС.

"Азербайджан планирует увеличить свой экспорт на этот рынок. В этой связи в стране подготовлен соответствующий документ, принятие которого ожидается в конце октября. Ожидается, что в рамках этой стратегии товарооборот вырастет на 86% до 5 млрд долларов к 2026 году", - цитирует Гаджили Сaspian News.

Заявление было сделано на презентации цифровой торговой платформы Евросоюза для стран-участниц "Восточного партнерства" в Баку. Гаджили считает, что эта платформа окажет влияние на соответствующие усилия Азербайджана, предоставив азербайджанским экспортерам дополнительный и эффективный инструмент для реализации их неиспользованного экспортного потенциала. Это также станет первым шагом в реализации мер, определенных в национальной "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" и "Стратегии экспорта ненефтяных продуктов на 2022-2026 годы".

Евросоюз остается основным торговым партнером Азербайджана, на долю которого приходится около 36,7% от общего объема торговли Баку. ЕС позиционирует себя как крупнейший экспортный рынок и второй по величине поставщик для Азербайджана, то есть на него приходится 51% азербайджанского экспорта и 16% азербайджанского импорта.

Основной импорт ЕС из Азербайджана составляет минеральное топливо и смазочные материалы. На рынки ЕС из Азербайджана также поставляются продукты питания, животные, химикаты и связанные с ними товары, а также некоторые промышленные товары. Машины и транспортное оборудование преобладают в экспорте ЕС в Азербайджан, наряду с химикатами и связанными с ними товарами, промышленными товарами, а также продуктами питания.

В экспорте Азербайджана в ЕС сырая нефть и природный газ занимают первое место. Азербайджан поставляет газ в Европу по Трансадриатическому газопроводу с 31 декабря 2020 года, который является частью трехсегментного мегагазопровода "Южный газовый коридор" (ЮГК). ЮГК проходит через семь стран и шесть систем регулирования, связывает 11 различных инвесторов и изначально поставляет газ 12 покупателям, в основном в Европе. Основным источником природного газа для ЮГК остается морское месторождение Шахдениз в Азербайджане, запасы которого оцениваются в 1,2 трлн кубометров.

В прошлом году общий объем экспорта азербайджанского газа составил около 19 млрд кубометров, из которых 8,2 млрд кубометров было экспортировано потребителям в ЕС, что на 40% больше, чем в прошлом году. В 2022 году общий экспорт природного газа из Азербайджана, как ожидается, достигнет 22 млрд кубометров, а страны ЕС получат 11,5 млрд кубометров. На основании Меморандума о взаимопонимании, подписанного в июле председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Ильхамом Алиевым, к 2027 году ежегодные поставки газа в Европу будут удвоены.