Около 20 детей попали в больницу из-за угарного газа в американском детсаду

11 окт. 22:43

Минимум 26 человек, большинство которых дети, были доставлены в больницу сегодня утром из-за утечки угарного газа в детсаду в Аллентауне (штат Пенсильвания), пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на местную пожарную службу.

По их данным, пожарным поступил сигнал о потерявшем сознание мальчике. В здании они обнаружили высокую концентрацию угарного газа. Спасатели эвакуировали 25 детей и восемь работников сада. Родители забрали нескольких малышей, остальных госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное.

Энергокомпания UGI Utilities расследует причины утечки.