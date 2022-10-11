Музыканты из Узбекистана поучаствуют в конкурсе русских романсов 

11 окт. 22:05

Узбекские исполнители примут участие в VI Международном конкурсе молодых исполнителей русского романса "Среднеазиатская романсиада", который пройдет 20 октября в Бишкеке в Малахитовом зале Киргизского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева, - сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.

В конкурсе в Бишкеке примут участие студенты Государственной консерватории Узбекистана, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ, а также любители русского романса. В состав международного жюри конкурса вошел народный артист Узбекистана, профессор Авазхон Раджабов, - передает Sputnik Узбекистан.

Конкурсные прослушивания проходят в два тура, в каждом туре будет исполнено по одному русскому романсу. В первом туре участники исполняют романсы композиторов-классиков XIX – XX вв, а во втором романсы конца XIX – начала XX вв. При этом к участию во втором туре допускается не более половины участников конкурса.

Лауреаты конкурса 21 октября примут участие в концерте "Звезды русского романса" с участием известных исполнителей из России, Казахстана, Узбекистана и Кигизии

Победители "Среднеазиатской романсиады" примут участие в финале московской "Романсиады", который пройдет в Москве в декабре 2022 года.