Грузия и Турция углубят сотрудничество в сфере туризма

11 окт. 22:21

Первое заседание двусторонней рабочей группы грузино-турецкого сотрудничества в сфере туризма состоялось в Стамбуле, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии.

В рамках мероприятия прошла встреча заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили с правительственной делегацией Турции и представителями частного сектора, которую возглавил заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Альпаслан.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы сотрудничества двух стран в сфере туризма и сближения государственного и частного секторов двух стран в секторе, предложения и развития общих туристических продуктов, обмена опытом, повышения уровня обслуживания, обсуждались тренинги для представителей сферы услуг и туристические мероприятия, передает Sputnik Грузия.