В Махачкале пройдет выставка-ярмарка кубачинских мастеров 

12 окт. 3:45

Уже в эту пятницу в Махачкале откроется выставка-ярмарка "Кубачинское серебро", на которой будет увидеть художественные изделия из серебра более 60 кубачинских мастеров, а также принять участие в мастер-классах по их изготовлению, - сообщили в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

"С 14 по 16 октября в Махачкале, на аллее напротив Русского театра, пройдет выставка-ярмарка мастеров народных промыслов. На ней будут представлены авторские художественные изделия из серебра более 60 кубачинских мастеров, а также других ювелиров республики", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

В программе выставки также мастер-классы по изготовлению кубачинских художественных изделий из серебра, орнаментальному оформлению традиционных кубачинских платков "Каз" и вязанию традиционных носков - джурабов. Здесь же состоится дефиле в национальных костюмах.

Перед гостями с концертной программой выступят творческие коллективы Дахадаевского, Кайтагского и Акушинского районов, - добавили в Минтуризма региона.