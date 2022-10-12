Школа оказания первой помощи появилась в Ставрополе

12 окт. 1:45

В Ставрополе начинает работать школа оказания первой помощи "Спаси мне жизнь", созданная на грант молодежного форума "Машук".

На занятиях будут отрабатываться необходимые практические навыки. "На занятиях ставропольцы узнают об организационно-правовых аспектах, динамике и психологии толпы, первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, а также при наружных кровотечениях и травмах", - отметили в администрации города.

Автором и руководителем проекта стала инструктор по первой помощи, старшекурсница Ставропольского государственного медицинского университета Елена Бондаренко.

Курсы оказания первой помощи будут проводить сертифицированные инструкторы и студенты старших курсов медуниверситета. Занятия бесплатные, с предварительной регистрацией. Каждую субботу занятия будут проходить на площадке молодежного пространства "Лофт".