Индия откроет фармзавод в Казахстане

12 окт. 0:05

Индийская фармкомпания Tanushree Air Techniques провела в Казахстане встречу с председателем правления АО НК KAZAKH INVEST Меиржаном Юсуповым. Планируется строительство химико-фармацевтического завода полного цикла в Карагандинской области, пишет МИА "Казинформ".

Фармзавод может появиться на территории индустриальной зоны "Сарань". Открытие завода обеспечит региону 170 рабочих мест. Продукция будет поставляться на внутренний и близлежащие рынки. Проект оценивается в более $30 млн.

"Мы обладаем 20-летним опытом работы в фармацевтической отрасли в Индии, реализовали более 140 проектов и поставляем продукцию во многие страны мира. В Казахстане мы планируем реализовать проект с целью расширения нашей производственной цепочки в Центрально-Азиатском регионе", - рассказал бизнесмен Апурвасинх Чавада.

Юсупов отметил, что фармацевтическая промышленность имеет огромный потенциал для выгодных инвестиций. "Наша компания готова помочь каждому инвестору и приложить все усилия для комфортного ведения бизнеса инвесторам со всего мира", - заявил он.