Белый дом начал осторожнее высказываться об отношениях с Саудовской Аравией

11 окт. 21:59

Вашингтон смягчил тон высказываний о пересмотре отношений с Саудовской Аравией на фоне решения ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не объявляем тут, так сказать, об официальном пересмотре политики, проводящемся специальной командой, или о чем-то подобном. Мы говорим, что, по мнению президента [США Джо Байдена], отношения надо подвергнуть пересмотру", - цитирует его ТАСС.

Кирби добавил, что администрации главы государства "необходимо подумать", что они будут представлять в перспективе, чтобы максимально отвечать интересам американского народа.