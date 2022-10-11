Первый аукцион племенных овец пройдет в Астане

11 окт. 21:49

Аукцион племенных овец пройдет в Астане в рамках выставки "Kazagro/Kazfarm-2022: II Слет растениеводов и мировые достижения агронауки".

На мероприятии с 12 по 14 октября крупнейшие мировые и казахстанские компании представят новую технику и оборудование для сельского хозяйства.

"Хотим поделиться новостью, что в этом году впервые на этой выставке пройдет аукцион племенных овец. Отмечу, что со стороны ОАЭ сейчас растет спрос и интерес к баранине, выращиваемой в Казахстане. Так как потенциал нашей страны в этом направлении огромен, разработан совместный проект между нашими странами на 2 млн евро", - рассказал председатель правления "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Дархан Балпанов.

Мероприятие проходит при официальной поддержке Минсельхоза Казахстана, но без финансовой поддержки государства. Участие примут свыше 300 компаний из 20 стран мира.

Выставка разместится на площади в 20 тыс кв м и будет поделена на Kazagro (растениеводство) и Kazfarm (животноводство).