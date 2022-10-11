В КБР вырастет размер взносов за капремонт

11 окт. 21:20

Власти Кабардино-Балкарии с 2023 года повысят размер взноса за капитальный ремонт многоквартирных домов на 15%, говорится в постановлении правительства региона. Уточняется, что это связано с увеличением стоимости услуг и ремонтных работ.

В настоящее время взносы за капремонт на всей территории региона составляют 6 рублей 22 копейки за 1 квадратный метр. Тариф не менялся с момента начала сборов в 2015 году.

По словам министра строительства и ЖКХ республики Алима Бербекова в 2023 году размер взноса составит 7 рублей 15 копеек. «2024 год – 8 рублей 22 копейки (плюс 15% по сравнению с 2023 годом), на 2025 год – 9 рублей 05 копеек (плюс 10% по сравнению с 2024 годом)», - сказал он.