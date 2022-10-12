Гражданская авиация России: права ли фон дер Ляйен?

В конце февраля 2022 года многие прогнозировали конец гражданской авиации в России. Из-за жестких санкций, введенных западными государствами, продажа новых и техобслуживание старых иностранных самолетов, в частности Boeing и Airbus, была запрещена, как и страхование бортов.

В рамках неистекших контрактов на лизинг российские авиакомпании должны были вернуть самолеты в течение месяца. Президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила 25 февраля, что ”запрет на продажу всех воздушных средств приведет к деградации ключевого сектора российской экономики и нарушит взаимосвязанность внутри страны”. К концу марта 78 самолетов российских авиакомпаний были конфискованы в рамках европейских и американских санкций. С момента комментария президента ЕК прошло более семи месяцев, и уже можно судить о том, стали ее слова пророческими или нет.

14 марта Владимир Путин внес изменения в Воздушный кодекс РФ, разрешив регистрацию прав на иностранные самолеты, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями в рамках лизинга, а также сертификацию и подтверждение летной годности воздушных судов российскими уполномоченными органами. К концу июня в госреестре гражданских воздушных судов было зарегистрировано 1274 судна, из которых 1151 - пассажирское, что вполне достаточно для осуществления перелетов с учетом того, что большинство прямых международных направлений для России оказалось закрыто.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, падение пассажиропотока к июню 2022 года составило 20% по сравнению с уровнями прошлого года. На снижение числа авиаперевозок повлиял и тот факт, что 11 российских аэропортов временно не функционирует и часть рейсов не осуществляется с февраля текущего года. Тем не менее правительство оказывает им существенные меры поддержки: в частности, на компенсацию операционных расходов временно закрытым аэропортам было выделено более 3 млрд рублей, а пассажирским авиакомпаниям - 100 млрд рублей на расходы по организации внутренних рейсов.

15 июня на полях Петербургского международного экономического форума министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что до 2030 года предприятия авиационной промышленности поставят более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации, в том числе такие модели как Sukhoi Superjet New, МС-21, Ил-114, Ил-96 и Ту-214.

В конце июня премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении программы развития авиатранспортной отрасли, финансирование которой в ближайшие семь лет составит 700 млрд рублей. Помимо поставок крупногабаритных самолетов, программа предусматривает производство малогабаритных ТВРС-44 ”Ладога” (на смену устаревшим Ан-24 и Як-40), Л-410 и ”Байкалов”. Кроме того, в рамках программы поддержки Объединенная двигателестроительная компания наращивает производство отечественных двигателей для всех видов гражданских воздушных судов. 7 октября летный образец самолета МС-21, ранее оборудованный зарубежным двигателем, а затем оснащенный двигателем российского производства, совершил свой первый успешный полет. Среднемагистральный лайнер МС-21 (вместимость от 163 до 211 пассажиров) - наиболее востребованный в сегменте пассажироперевозок.

Пока налаживается производство отечественного воздушного транспорта, по данным Reuters, некоторые российские компании разбирают на запчасти ряд самолетов для обеспечения бесперебойной работы пассажирского авиапарка.

Кроме того, Россия ориентируется на опыт Ирана, гражданская авиация которого находится под американскими санкциями с 1979 года. В конце июля Москва и Тегеран достигли договоренности по обеспечению экспорта иранских запчастей и оборудования для российских авиакомпаний. Как пишет AINonline, несмотря на то, что у Ирана нет официального разрешения на техническое обслуживание и ремонт американских Airbus и Boeing, иранские специалисты обладают высоким мастерством в указанных процедурах, благодаря документации, полученной от третьих лиц, и опыту обратной разработки.

Словом, по прошествии семи месяцев после введения санкций в отношении российской гражданской авиации, самолеты продолжают осуществлять рейсы как внутри страны, так и за ее пределами. Ограничения со стороны западных государств и компаний, безусловно, оказали негативное воздействие на отрасль, однако к ее деградации, как предполагала Урсула фон дер Ляйен, не привели. Не стоит также забывать и о том, что не в последнюю очередь страдают иностранные предприятия - как производители воздушных судов, так и лизинговые компании. Так, AerCap, крупнейшая лизинговая корпорация в мире, больше всего воздушных судов сдавала в аренду именно России. Российской гражданской авиации, несомненно, был нанесен значительный урон, однако благодаря мерам господдержки и соответствующим программам у него есть все шансы не только на скорейшее восстановление, но и на обретение самодостаточности.