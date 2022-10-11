В КЧР пройдет ярмарка к 100-летию республики

11 окт. 21:10

Более 100 производителей мяса, молока и овощей из регионов Северо-Кавказского федерального округа представят свои товары на ярмарке в Черкесске в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КЧР.

Уточняется, что цена на продукты будет установлена на 10-15% ниже рыночных. "Мероприятие, посвященное 100-летию КЧР, состоится 15 октября на участке между остановками "Музыкальное училище" - "Первомайская"», - говорится в сообщении ведомства.

Участниками ярмарки станут производители из Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского края.