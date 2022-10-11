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Россиянина исключили из UFC

Россиянина исключили из UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник исключен из ростера UFC по истечении контракта, сообщает MMA Fighting. 

В заключительном поединке в тяжелой весовой категории, который прошел в Лас-Вегасе, Олейник проиграл представителю Швеции Илиру Латифи. 

Как передают источники, промоушен в будущем может подписать новый контракт со спортсменом, который завершил четыре из пяти последних боев проигрышем. 

На счету 45-летнего Олейника 17 поражений при 60 победах, один поединок завершился вничью. 

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