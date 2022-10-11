Россиянина исключили из UFC

11 окт. 20:58

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник исключен из ростера UFC по истечении контракта, сообщает MMA Fighting.

В заключительном поединке в тяжелой весовой категории, который прошел в Лас-Вегасе, Олейник проиграл представителю Швеции Илиру Латифи.

Как передают источники, промоушен в будущем может подписать новый контракт со спортсменом, который завершил четыре из пяти последних боев проигрышем.

На счету 45-летнего Олейника 17 поражений при 60 победах, один поединок завершился вничью.