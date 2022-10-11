ВОЗ предупредила о возможности появления нового штамма ковида

11 окт. 20:25

Новый вариант вируса, появления которого ожидают специалисты, может представлять более высокий риск, нежели циркулирующие сейчас в мире подвиды омикрон-штамма коронавируса, заявила в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Существует неопределенность с этим вирусом [SARS-CoV-2]. Поскольку он продолжает циркулировать, у него имеется больше возможностей для изменения, и мы точно не знаем, каковы будут характеристики его будущих вариантов", - пояснила она в ходе традиционного сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося в Twitter ВОЗ.

Керкхове отметила, что специалисты ВОЗ ожидают, что появятся новые варианты коронавируса вследствие мутации. "Мы ожидаем, что они будут более заразными, поскольку они должны превзойти [по заразности] те, что циркулируют сейчас", - сказала эксперт. Далее она отметила, что по своим свойствам новые варианты, как ожидается, смогут избегать воздействия иммунитета, что потребует дополнительной вакцинации "в предстоящие месяцы и годы".

Данных о том, будет ли заболевание проходить в более тяжелой форме, в настоящее время у специалистов нет.