Калын: Эрдоган намерен обсудить с Путиным посредничество Анкары по Украине

11 окт. 20:52

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Астане собирается обсудить с ним перспективы турецкого посредничества по Украине, такое заявление сделал его официальный представитель Ибрагим Калын в интервью 24Tv.

"Президент Эрдоган обсудит с Путиным наши перспективы, шаги, которые мы можем предпринять для достижения прекращения огня (на Украине)", - пояснил он.

Калын констатировал очень большое количество "подводных камней, ловушек и ям" в процессе достижения прекращения огня на Украине.

Официальный представитель президента Турции добавил, что в ходе телефонных переговоров с Эрдоганом Путин заявлял о готовности к переговорам с Украиной при посредничестве Турции.