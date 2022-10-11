Минобороны России рассказало о разговоре Шойгу и Акара

11 окт. 19:59

В министерстве обороны России рассказали подробности телефонных переговоров главы ведомства Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Ранее о разговоре сообщала Анкара.

Стороны обсудили состояние и перспективы российско-турецких отношений, региональную безопасность, а также ситуацию на Украине и в Сирии, пояснили в МО РФ.

Они рассмотрели процесс вывоза зерна из украинских портов в связи с реализацией договоренностей по экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений из России.

"Турецкой стороной подтверждена готовность к оказанию всестороннего содействия в урегулировании ситуации на Украине дипломатическим путем", - указали в Минобороны России.

Кроме того, Шойгу и Акар указали на важность взаимодействия для предотвращению террористической угрозы в Сирии, выразили готовность к соблюдению всех достигнутых по данному вопросу договоренностей.