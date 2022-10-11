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В Ставрополе начался отопительный сезон

В Ставрополе начался отопительный сезон

Начиная с 13 октября в Ставрополе стартует отопительный сезон. Во вторник, 11 октября отопление было включено в детсадах и роддомах, сообщил глава города Иван Ульянченко.
Также он отметил, что в среду тепло придет в школы и больницы краевой столицы. 
Уточняется, что досрочное начало отопительного сезона связано с неблагоприятными прогнозами погоды.
Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров отмечал, что главы территорий должны руководствоваться просьбами местных жителей о начале отопительного сезона. 
 

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