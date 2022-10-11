В Ставрополе начался отопительный сезон

11 окт. 20:15

Начиная с 13 октября в Ставрополе стартует отопительный сезон. Во вторник, 11 октября отопление было включено в детсадах и роддомах, сообщил глава города Иван Ульянченко.

Также он отметил, что в среду тепло придет в школы и больницы краевой столицы.

Уточняется, что досрочное начало отопительного сезона связано с неблагоприятными прогнозами погоды.

Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров отмечал, что главы территорий должны руководствоваться просьбами местных жителей о начале отопительного сезона.

