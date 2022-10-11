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Силуанов: Россия готова расширять экспорт продовольствия в 2023 году

Силуанов: Россия готова расширять экспорт продовольствия в 2023 году

Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, уточнив, что для этого необходимо вернуться к принципу свободной торговли.

"Мы готовы к расширению экспорта в 2023 году, для этого нужно сделать один шаг - вернуться к принципу свободной торговли, снять соответствующие ограничения и запреты", - сказал он на совместной встрече министров финансов и министров сельского хозяйства стран G20.

В заключение глава ведомства поставил акцент на том, что Россия является ответственным международным поставщиком продовольственных товаров.

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