Турцию тряхнуло на 5,1

11 окт. 19:48

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на юге Турции в провинции Османие, рассказали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр был расположен в 12 км к северо-востоку от города Османие, очаг - на глубине 5 км.

По данным сейсмологической обсерватории Босфорского университета, землетрясение произошло в 18:48 по местному времени (совпадает с мск), очаг находился в уезде Дюзичи, на глубине 7 км. Землетрясение чувствовалось в соседних провинциях, в том числе в Адане, Мерсине, Хатае.