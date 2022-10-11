Грузинские спортсмены хотят отделиться от культуры

11 окт. 19:39

Министерство спорта Грузии должно быть ведомством, отдельным от Минкультуры, соответствующую петицию на имя премьер-министра Ираклия Гарибашвили направят представители 15 спортивных федераций.

Детали рассказал глава Федерации бокса, запустившей петицию, - Давид Циклаури.

"Мы считаем, что те, кто курирует и руководит спортом, обязательно должны знать, понимать, быть в курсе дела, что нужно спортивным федерациям", - цитирует его Sputnik Грузия.

Основными причинами необходимости отделения в Федерации называют проблемы с финансированием и коммуникацией.

Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани уже сделала ответное заявление - по ее словам, решение о выделении того или иного направления принимает правительство, а не конкретный министр.