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В Чечне появится ОЭЗ на базе аэропорта Грозный

В Чечне появится ОЭЗ на базе аэропорта Грозный

Власти Чечни готовят заявку на создание портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) на базе аэропорта Грозный, сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

«Мы обсудили вопросы реализации проекта "Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный). Аэровокзальный комплекс", создание портовой особой экономической зоны, а также проблемные вопросы функционирования Чеченского таможенного поста», - сказал он по итогам совещания.

По его словам, проект по строительству нового терминала и взлетно-посадочной полосы имеет важное значение для региона. «Также начата работа по созданию портовой ОЭЗ", - добавил Хучиев.

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