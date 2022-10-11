В Чечне появится ОЭЗ на базе аэропорта Грозный

11 окт. 19:31

Власти Чечни готовят заявку на создание портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) на базе аэропорта Грозный, сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

«Мы обсудили вопросы реализации проекта "Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный). Аэровокзальный комплекс", создание портовой особой экономической зоны, а также проблемные вопросы функционирования Чеченского таможенного поста», - сказал он по итогам совещания.

По его словам, проект по строительству нового терминала и взлетно-посадочной полосы имеет важное значение для региона. «Также начата работа по созданию портовой ОЭЗ", - добавил Хучиев.