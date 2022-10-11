Инфляция в Венгрии перешагнула 20%

11 окт. 19:15

Резкий рост потребительских цен на электроэнергию, газ и продовольственные товары отмечен в Венгрии по итогам сентября, сообщили в Центральном статистическом управлении страны. Так, в минувшем месяце, инфляция достигла в годовом исчислении 20,1%, оказавшись сразу на 4,5% выше, чем в августе.

По словам экспертов управления, столь сильный рост инфляции во многом объясняется новыми правилами использования газа и горячей воды в жилых домах. «Из-за энергетического кризиса их можно оплачивать теперь по льготным тарифам только в ограниченных объемах, а за все, что выше установленного предела, приходится платить по рыночным ценам», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в целом стоимость бытового газа, централизованно поступающего в дома по трубам, подскочила за год на 120%, сжиженного газа в баллонах - на 45%, электроэнергии - почти на 30%, а дров - на 44%.