Турция и Казахстан нарастили товарооборот в 1,6 раза

11 окт. 19:06

Товарооборот Казахстана и Турции в январе-августе этого года составил $4,1 млрд из них экспорт – $3,2 млрд, импорт – $901,5 млн, сообщает Национальная палата предпринимателей "Атамекен", уточняя, что за 8 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 64,8%.

Уточняется, что большую часть экспорта Казахстана в Турцию составляет минеральная и сельскохозяйственная продукция. «Товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Турцией за период январь-август 2022 года составил 181,1 млн долларов США, в том числе экспорт 106,3 млн, импорт – 74,7 млн. Это в 2,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года», - приводит статистические данные Sputnik Казахстан.