Дополнительные "Ласточки" запустят между Керчью и Анапой

11 окт. 18:55

Дополнительные поезда "Ласточка" будут курсировать с 13 октября между Керчью и Анапой, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале Минтранса РФ.

"Для удовлетворения повышенного спроса на поездки в пригородных поездах, курсирующих между Крымом и Анапой, ООО "ЮППК" назначает электропоезда "Ласточка" вместо рельсовых автобусов, курсировавших на этом маршруте ранее", - пояснили в ведомстве.

Составы будут стартовать из Анапы и из Керчи трижды в день - утром, днем и вечером. Время в пути - около 2 часа 10 минут.