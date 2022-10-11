Шойгу и Акар обсудили Украину и Сирию

11 окт. 18:46

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, об этом сообщает турецкое оборонное ведомство.

Уточняется, что они рассмотрели двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, а именно ситуацию на Украине и в Сирии.

"Была подчеркнута важность срочного прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и восстановить мир и стабильность в регионе, и с удовлетворением было отмечено общее понимание сторон в вопросе прекращения огня", - цитирует сообщение Минобороны Турции РИА Новости.

Главы ведомств обратили особое внимание на дальнейшие успешные перевозки зерна, было снова заявлено, что Анкара, предоставляющая всевозможную поддержку в области гуманитарной помощи, готова сделать вклад в обеспечение мира в регионе - так же, как делала это до сих пор.

Что касается Сирии, то было подчеркнуто, что "постоянное предотвращение террористической угрозы … и нейтрализация террористических организаций является главным приоритетом Анкары", отмечена "важность соблюдения предыдущих соглашений по этому вопросу".