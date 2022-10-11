Комитет начальников Генштабов стран СНГ соберется завтра на заседание в Баку

11 окт. 18:33

Очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ пройдет завтра в Баку. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

В нем будут участвовать начальники Генштабов ВС Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, замначальника Генштаба ВС России и военный атташе Таджикистана в РФ.

"Председательствовать на заседании будет первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев", - отметили в ведомстве.