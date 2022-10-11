Американский криптогигант укрепляется в Сингапуре

Крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase, продолжая расширение бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, получила разрешение на предоставление платежных услуг от Центрального банка Сингапура. Город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, известен как высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, в которой важную роль играют транснациональные корпорации. Таким Сингапур делают благоприятный инвестиционный климат, сильные институты, высококонкурентная среда, ведущие места в рейтингах экономической свободы, высокообразованное и дисциплинированное население, один из самых высоких в мире уровней жизни и доходов населения.

Аль-Джазира отмечает, что принципиальное одобрение, которое сингапурский Центральный банк начал выдавать криптовалютным фирмам в 2021 году, означает, что физические лица и учреждения могут использовать услуги цифровых платежных токенов, а деятельность фирм регулируется ЦБ в соответствии с его Законом о платежных услугах. Назвав это "важным этапом", Coinbase сегодня заявила, что наращивает свое присутствие в Сингапуре и уже имеет там около 100 сотрудников, большую часть которых сотрудников составляют инженеры по продуктам.

"Мы рассматриваем Сингапур как стратегический рынок и глобальный центр инноваций Web3", - сказал региональный директор Coinbase по Юго-Восточной Азии Хасан Ахмед.

Около 180 криптовалютных компаний подали заявку на получение лицензии на крипто-платежи в Валютное управление Сингапура в 2020 году при новом правительстве. Сингапур выдал 17 принципиальных одобрений и лицензий после тщательной проверки, которая еще продолжается.

Помимо Coinbase также получили лицензии Crypto.com и DBS Vickers - брокерская компания, управляемая крупнейшим сингапурским банком DBS.

Гостеприимный подход Сингапура помог финансовому центру за последние несколько лет привлечь фирмы, связанные с цифровыми активами, из Китая, Индии и других стран, что сделало его крупным центром в Азии.

Тем не менее в городе-государстве также было немало случаев криптопадения. В июне Сингапурский криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital начал ликвидацию после того, как не смог выполнить обязательства на сотни миллионов долларов.

В мае хедж-фонд пострадал от краха криптовалют Luna и TerraUSD, которые были разработаны компанией Terraform Labs, зарегистрированной в Сингапуре. Основатель Terraform Lab До Квон теперь разыскивается южнокорейской полицией.

Однако глава Валютного управления Сингапура стремился дистанцировать Сингапур от этих фирм и заявил в июле, что такие компании, как Three Arrows и Terraform Labs, являются "так называемыми сингапурскими" фирмами, которые имеют "мало общего" с криптовалютными правилами города-государства.

Сингапур планирует ввести новые правила, которые усложнят торговлю криптовалютами для розничных инвесторов.