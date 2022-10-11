В МИД России прокомментировали гражданскую миссию ЕС на армяно-азербайджанской границе

11 окт. 17:37

Россия расценивает гражданскую миссию Евросоюза на границе Армении и Азербайджана как попытку потеснить усилия Москвы по послевоенному урегулированию, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы усматриваем в этом, к сожалению, увы, очередные попытки Европейского союза любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, потеснить посреднические усилия нашей страны", - пояснила дипломат.

По ее словам, российская позиция основана на том, что прочный мир и стабильность в регионе могут быть установлены только в результате полной реализации трехсторонних заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Захарова добавила, что Брюссель не задумывается о последствиях своих шагов для региональной стабильности. Она напомнила, что миссии Евросоюза никогда не приводили к действительному урегулированию конфликтов.