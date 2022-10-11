В КЧР организуют студенческое телевидение

11 окт. 17:05

Студенческое телевидение будет создано до конца 2022 года впервые в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), сообщила руководитель пресс-службы вуза Фатима Токова. По ее словам телевидение будет создано на базе Карачаево-Черкесского госуниверситета (КЧГУ) в городе Карачаевске благодаря реализации федерального гранта.

"Проект "Студенческое телевидение" получил грант Росмолодежи, который до конца 2022 года будет реализован в полноценную телестудию на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева. Главная задача проекта - подготавливать компетентные журналистские кадры в регионе", - цитирует собеседницу ТАСС.