Захарова: санкционная политика Запада может привести к рецессии мировой экономики

11 окт. 17:17

Санкционная политика Запада, и в первую очередь Вашингтона, может загнать мировую экономику в рецессию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас глобальный нефтяной рынок сталкивается с новыми вызовами не из-за техногенных катастроф, не из-за природных явлений <…>, нет, наоборот, из-за рукотворных проблем и из-за рукотворных действий Запада, а именно – санкций», - сказала она в ходе брифинга.

По ее словам, западная санкционная политика, загоняет мировую экономику в рецессию, которая негативно скажется на спросе.