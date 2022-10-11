Улицы Черкесска снабдят указателями с их историческими названиями

11 окт. 16:57

В скором времени наряду с современными названиями улиц столицы Карачаево-Черкесии на них появятся указатели с историческими названиями.

Первую табличку уже поместили на здании Свято-Сергиевской гимназии Черкесска. Следующий указатель планируют смонтировать на Доме профсоюзов в центре столицы региона, - сообщает агентство "Карачаево-Черкесия".

На табличках указывают действующий адрес, а под ним - историческое наименование улицы. Причем двумя адресами акция не ограничится - подобные указатели установят в разных районах города.