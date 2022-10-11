Пенсионер из Экажево хранил дома четыре килограмма золота

11 окт. 16:48

Ингушский пенсионер предстанет перед судом за незаконное хранение золота, - сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как установило следствие, 63-летний мужчина незаконно приобрел драгоценный металл еще в 2010 году и хранил пять золотых слитков весом в 4 кг в своем доме в селении Экажево. Стоимость изъятого составила 12,1 млн рублей, - передает "АиФ-Ставрополье".

По факту незаконного хранения драгоценных металлов в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Материалы передали в Назрановский районный суд для рассмотрения по существу.