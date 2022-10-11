Создан кыргызско-азербайджанский фонд развития

11 окт. 16:38

Азербайджан и Кыргызстан создали совместный фонд развития, об этом стало известно во вторник по итогу заседания Первого Межгосударственного совета между двумя государствами, состоявшегося в Бишкеке.

Совместный фонд развития будет служить делу развития, привлечения инвестиций, созданию рабочих мест, а также будет создавать предпосылки для наращивания сотрудничества Бишкека и Баку в торгово-экономической сфере, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Уставной капитал кыргызско-азербайджанского фонда развития составит $25 млн. Его штаб-квартира будет размещаться в Бишкеке.

Фонд будет выдавать кредиты и займы в сфере агропромышленного комплекса, водоснабжения, здравоохранения, автомобильной промышленности, науки.

На встрече в Бишкеке Ильхам Алиев и Садыр Жапаров на обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и перспективы их дальнейшего наращивания.