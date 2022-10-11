Североосетинский Фонд развития промышленности выдал первый грант

11 окт. 16:29

С момента запуска программы поддержки бизнеса Фонд развития промышленности (ФРП) Северной Осетии выдал первый грант, - сообщила его директор Виктория Цахилова.

Грант получил технологический центр "Баспик", занимающийся производством микроканальных и волоконно-оптических пластин.

"Программа грантовой поддержки ФРП в республике заработала в июле 2022 года, еще три гранта будет выдано до конца текущего 2022 года, а общая сумма финансирования составит порядка 2 млн рублей. При этом Фонд продолжает принимать заявки на получение грантов", - рассказала Цахилова, передает "Интерфакс".

Всего Фонд развития промышленности Северной Осетии получил на поддержку предпринимателей 261 млн рублей, из них 250 млн - на предоставление льготных займов, еще 11 млн рублей - на гранты. Средства будут освоены в полном объеме в до конца 2023 года.