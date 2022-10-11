Ростуризм: туроператоры в четыре раза сократили долги перед клиентами

11 окт. 16:08

Долги российских туроператоров перед туристами сократились с начала года с 40 до 10 млрд рублей, а до конца года большая их часть будет закрыта, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В начале этого года долг составлял 40 млрд рублей, по данным на август, он составил 24 млрд рублей. Сейчас долг составляет около 10 млрд, сократившись с начала года в четыре раза. Мы видим динамику: в последние месяцы он по миллиарду сокращался", - сказала Догузова в кулуарах Форума по развитию детского туризма, передает РИА Новости.

"Из оставшихся 10 млрд рублей менее 3 млрд рублей составили "ковидные" долги, все остальное - санкционные долги, образовавшиеся, когда началось санкционное давление на нашу страну... Мы рассчитываем, что большая часть этой суммы до конца этого года будет полностью закрыта", - добавила глава Ростуризма.