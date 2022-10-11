Решение ОПЕК+ может изменить отношения США к Саудовской Аравии

11 окт. 16:02

Вашингтон готов пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Президент ясно дал понять, что эти отношения мы должны продолжать переоценивать", - сказал он в интервью CNN, пишет РИА Новости.

По его словам, переоценка связей необходима после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Кирби подчеркнул, что президент США Джо Байден готов работать над вопросом об отношениях с Эр-Риядом.

"Мне нечего объявить на сегодняшний день, но президент, очевидно, был разочарован решением ОПЕК, он готов работать с конгрессом над тем, какими, нам кажется, должны быть дальнейшие отношения", - добавил координатор.