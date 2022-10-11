Грузия в 2022 году восстановит доходы от туризма

11 окт. 16:00

Туристические доходы Грузии в этом году могут составить до $3 млрд - в 2019 году доходы от туризма составили $3,3 млрд и стали рекордными.

В январе-августе 2022 года Грузия заработала на туризме $2,1 млрд, что на 94,6% соответствует показателям за 2019 год.

"Мы ожидаем поступления в страну около $3 млрд от туристического сектора, что очень впечатляет. Мы должны продолжить рост и восстанавливать туристический сектор и в 2023 году. Я считаю, что тенденция абсолютно положительная", – заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства страны.

По его словам, доходы в сентябре превысят данные допандемийного 2019 года. Министр отметил, что делается все, чтобы Грузия была привлекательна для туристов и в зимнее время года.

"Мы видим, что есть интерес со стороны авиакомпаний. Поэтому они сохраняют рейсы, и это дает нам надежду, что доходами от туризма мы должны сравняться с допандемическими показателями", – сообщил Давиташвили.