"Все или ничего": повторит ли Ислам Махачев путь "Орла"

Уже в следующую субботу, 22 октября, поклонников смешанных единоборств ожидает турнир UFC 280, где основное внимание будет приковано к российским бойцам. В этот вечер в клетку выйдут россияне Петр Ян, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов и многие другие. Однако главным событием турнира станет поединок за звание чемпиона промоушена в легком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и представителем России Исламом Махачевым.

Ислам, идущий на рекорд из 10 побед подряд, имеет все шансы повторить путь легендарного "Орла" Хабиба Нурмагомедова. Сам спортсмен недавно заявлял, что намерен осуществить мечту, к которой шел несколько лет. "В своих мечтах я беру пояс и запрыгиваю на клетку, потому что я раньше никогда не запрыгивал на клетку, не сидел на ней. Это моя мечта, и я к ней как никогда близок", - отметил он. Сможет ли дагестанец вернуть пояс UFC на родину? И что может помешать Исламу стать уже в ближайшее время лучшим легковесом планеты?

Для начала напомним, в 2020 году непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после победного поединка против Джастина Гэтжи объявил о завершении спортивной карьеры. Многие любители смешанных единоборств ожидали возвращения "Орла" в октагон, однако этого не случилось. По факту, наследие Хабиба продолжил Махачев, которому Нурмагомедов и пророчил победу в дивизионе. Однако для этого Исламу нужно было провести еще несколько успешных поединков, с чем он и справился. Тем временем, титул чемпиона UFC после ухода Хабиба стал вакантным, за него вступили в борьбу бразилец Чарльз Оливейра и американцы Дастин Порье, Майкл Чендлер и Дастин Гэтжи. Победителем в этом противостоянии стал Оливейра, расправившись со всеми соперниками, несмотря на потерю титула из-за лишнего веса в последнем бою против Гэтжи.

Сейчас пришел черед Ислама, который всерьез настроен на победу. Махачев в последних поединках продемонстрировал класс в досрочных завершениях, что он собирается показать и в поединке с Оливейрой. Цель россиянина в предстоящем бою – финишировать противника. В успехе земляка не сомневается Хабиб, который говорил, что "Ислам должен его пройти катком". При этом Махачев понимает, что Чарльз очень опасный боец, который способен на многое и в стойке, и в партере.

Стоит признать, что в стойке Оливейра, возможно, лучше Махачева. Однако главным козырем практически любого бойца из России, несомненно, является борьба. Смешанные единоборства тем хороши, что здесь исход решается благодаря сплаву навыков. Козырем Чарльза может стать разве что опыт чемпионских поединков, которого пока не хватает россиянину, но не стоит забывать, что такие разговоры были и до боя Нурмагомедова и Макгрегора, однако результат той "встречи" был совсем другим.

Не стоит исключать, что поединок между бойцами может не состояться. Ранее ряд СМИ распространили информацию, что Оливейра не хочет драться в Абу-Даби. Сам Чарльз предлагал Бразилию как место проведения чемпионского боя. Команда Ислама неоднократно заявляла, что Махачев готов драться с бразильцем в любой точке планеты. Тем не менее, организаторы выбрали столицу ОАЭ. Вероятно, здесь сыграл фактор Хабиба, настоявшего на проведении боя на Аравийском полуострове благодаря хорошим связям с руководством UFC. Для бойцов из России, в частности из Дагестана, Абу-Даби - удобная площадка, практически родные стены. Это не может радовать Оливейру, у которого основная армия поклонников находится за океаном.

При таком раскладе Чарльз может ускользнуть от битвы, чтобы не портить свою статистику из 11 побед к ряду. Поэтому запасным вариантом для Махачева часто называют иранца Бенеила Дариуша, с которым Ислам должен был встретиться в феврале этого года. Не стоит исключать и того факта, что бразилец, настолько хотевший боя в родных стенах, может в последний момент отказаться от схватки из-за обиды на промоушен. Тогда Оливейре, скорее всего, придется попрощаться не только с наследием, но и с репутацией.

В любом случае, Махачеву все равно, где побеждать, ведь если спортсмен называет себя лучшим, то он должен этому соответствовать. Тут уже нет разницы, при какой публике сражаться. Тот же Оливейра побеждал троих американцев в Штатах, Хабиб душил Макгрегора при практически полной поддержке ирландца. Поэтому все зависит от основных составляющих победы – твердости характера, хладнокровия и чемпионского духа. Ислам этими качествами обладает, осталось дело за малым.